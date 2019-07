मोदी सरकार का बजट धन्नासेठों के लिए, ये है सपने बेचने वाला बजट- विधायक शैलेश

बिलासपुर. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट (Budget 2019:)पेश किया, बिलासपुर विधायक शैलेश पाण्डेय ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये 'ड्रीम' बजट है, सरकार अब भी केवल सपने बेच रही है और भला नहीं कर रही है, सपने से दूर है बजट, यह आम लोगों के लिए एक बुरा सपना है ।

budget t is for the rich" src="https://new-img.patrika.com/upload/2019/07/06/59_4800282-m.jpg">

यह बजट बड़े पूंजीपतियों को राहत पहुंचाने वाला है, यह बजट प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर कुछ बड़े-बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों की ही हर प्रकार से मदद करने वाला है, इससे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसान व ग्रामीण समस्या और भी जटिल होगी, देश में पूंजी का विकास भी इससे संभव नहीं है ।

शैलेश ने कहा, 'भाजपा की केन्द्र सरकार द्वारा बजट को हर मामले में और हर स्तर पर लुभावना बनाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन देखना है कि इनका यह बजट जमीनी हकीकत में देश की आम जनता के लिए कितना लाभदायक सिद्ध होता है, ऐसे में जबकि पूरा देश गरीबी, बेरोजगारी, बदतर शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा से पीड़ित व परेशान है ।

बजट(Budget 2019) में बेरोजगारी की समस्या को रोकने के लिए कोई योजना नहीं है, ये पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक है, निर्मला सीतारमण एक महिला हैं, राष्ट्र की महिलाओं को बहुत चीजों की उम्मीद थी, लेकिन वे पूरी नहीं हुई हैं ।