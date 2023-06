दिव्यांगों की नि:शुल्क सेवा में भारतीय जैन संघटना की भूमिका अहम

अगर आपको परोपकार के कार्य देखना हो, सेवा भाव देखना हो, परमार्थ के कार्य देखना हो तो जैन समाज के कार्य देखिए, जैन समाज से सीखिए। यह बात बिलासपुर के समाजसेवी रामावतार अग्रवाल ने भारतीय जैन संघठना द्वारा आयोजित हो रहे नि:शुल्क दिव्यांग सेवा शिविर एवं स्वास्थ्य परीक्षण व परामर्श शिविर के चौथे दिन आयोजित चिकित्सा शिविर के शुभारम्भ के अवसर पर कही।

The role of Bhartiya Jain Sanghatana is important in providing free service to the disabled.