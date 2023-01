कला अकादमी छत्तीसगढ़ द्वारा दो दिवसीय नाट्य उत्सव भरथरी वैराग्य की गाथा नाटक से संपन्न हुआ। रंगकर्मी निर्देशक भूपेंद्र साहू गरियाबंद के निर्देशन में भरथरी नाटक ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। सिम्स ऑडिटोरियत में कार्यक्रम का प्रारंभ कला अकादमी के अध्यक्ष योगेंद्र त्रिपाठी ने स्वागत वक्तव्य में कहा कि सभी का स्वागत और आभार ज्ञापित किया। श्रीकांत वर्मा पीठ के अध्यक्ष राम कुमार तिवारी ने कलाकारों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया।संस्था ने सुरुजबाई खांडे को श्रद्धांजलि दी।

कला अकादमी के नाट्योत्सव में भरथरी वैराग्य की गाथा का हुआ मंचन