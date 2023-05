छत्तीसगढ़ के कोसा वस्त्रों की भारी मांग

.ग्रामोद्योग विभाग के सौजन्य से जिला हाथकरघा कार्यालय बिलासपुर द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ के कोसा एवं सूती हाथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी में कोसा एवं सूती वस्त्रों की भारी मांग बनी हुई है। कोसा (सिल्क) के वस्त्रों को पूजा के अवसर पर पहनना शुद्ध माना जाता है, जिसके फलस्वरूप पूजा हेतु छत्तीसगड़ के कोसा वस्त्रों को बहुत पसंद किया जा रहा है।

There is a huge demand for Kosa textiles of Chhattisgarh.