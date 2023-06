इस साल 59 दिनों का होगा सावन पवित्र माह में होंगे 8 सोमवार व्रत

इस साल 2023 मेंसावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त का चलेगा। ज्योतिषाचार्य पं. जागेश्वर अवस्थी के अनुसार इस वर्ष शिव आराधना के लिए सबसे पवित्र माह सावन का महीना 30 दिनों के बजाय 59 दिनों का होगा यानी सावन का महीना दो माह तक रहेगा।

This year will be of 59 days, there will be 8 Monday fasts in the holy month of Sawan