जंगल के बीच झाड़ियों से आई आवाज़, इससे पहले कुछ समझ पाता आदमखोर ने कर दिया हमला

बिलासपुर/लोरमी। एक ओर जहां पूरे राज्य में बाघ की संख्या और टाईगर रिजर्वो में इनकी उपस्थिती को लेकर घमासान मचा हुआ है तो वही दूसरी ओर एटीआर में एक आदिवासी के उपर बाघ ने हमला कर दिया (tiger attack human) हमले में वनवासी पूरी तरह से घायल हो गऐ उन्हे उपचार हेतु गनियारी लाया गया जहाँ उसका उपचार चल रहा है ।

मिली जानकारी के अनुसार वनांचल ग्राम निवासखार निवासी शिवसिंह पिता फूल सिंह मरावी किसी काम को लेकर 2 दिन पहले लमनी अपने रिश्तेदार के यहां गया हुआ था (recent tiger attack k in india) कुछ दूरी के बाद उसके रिश्तेदार आधे रास्ते में छोड़ दिया इतने में वे दियाबार की जंगलो की रास्ते से घर आ रहे थे, घनघोर जंगल के बीच एक झाड़ी से बाघ के दहाडऩे की आवाज सुनाई दी, इतने में वे सहम गऐ और एक पेड़ के नीचे चला गया इतने में बाघ ने सीधे उसके उपर हमला कर दिया, दांत व नाखून से बाघ ने बार-बार हमला कर दिया, इतने में उन्होने चलाकी दिखाई और वे सांस बंद कर लेट गया (recent animal attacks on humans in india) फिर बाघ मरा समझकर भाग गया, कुछ समय बाद जब वे जागे तो खून से लथपथ शरीर लेकर छिरहुट्टा गांव पहुचे जहां पर एक बैगा ने उसको पानी पिलाकर वनकर्मी को इसकी सूचना दी। (tiger attack human in India) इधर घायल अवस्था में उसे गनियारी जन स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया।

ज्ञात हो कि अभी हाल ही में भारत सरकार के ऐंजेंसी ने सर्वे तैयार कर पूरे छत्तीसगढ़ में बाघो की संख्या 75 प्रतिशत तक कमी बतायी है, और प्रदेश में जो टाईगर रिजर्व घोषित है वहां भी बाघ (man eater) की संख्या नही के बराबर दर्ज हुऐ है। जिसको लेकर पूरे प्रदेश में और देश में बाघो की घटती संख्या को लेकर चिंता जताने के साथ साथ बहस हो रही है। अचानकमार टाईगर रिजर्व में हुऐ वनवासी के उपर हमले में एक बार फिर बाघ होने का बात सामने आया है वही दुसरे एटीआर प्रबंधक को इस ओर ध्यान देते हुए बाघ के हमले से हुये घायल व्यक्ति को उचित ईलाज मुहैया कराते हुए पीडि़त को मुआवजा दिया जाना चाहिये।

पीड़ीत ने की मुआवजे की मांग-

बाघ की हमले से घायल शिवसिंह परिवार में सबसे बड़ा है, उनकी घर उनकी ही मेहनत और मजदूरी पर चलती है। लेकिन अब बाघ के हमले से शिवसिंह घायल हो गऐ है अब उनके परिवार में जीवकोपार्जन की समस्या उत्पन्न होगी। इधर वनविभाग भी इसे सामान्य घटना बताकर मामले में पल्ला झाडऩे की कोशिश की जा रही है। जबकि न तो प्रकरण बनाया गया है और न ही अभी तक उसको राहत राशि मिली है।

अकेले सामना किया बाघ से -

वही सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिवसिंह के उपर जब बाघ ने हमला किया तो शिवसिंह हमले को देख अपने आप को बचाने का काफी प्रयास किया वो अकेले ही बाघ से काफी समय लड़ा फिर किसी भी तरह से शिवसिंह ने बाघ से अपनी जान बचाया।

इनका कहना है

एटीआर में बाघ मौजूद है, अभी हाल ही में एक ब्यक्ति के उपर हमला कर बता दिया कि बाघ की मौजूदगी हमेशा रहती है। हमले में घायल शिवशिह को तत्काल 2 हजार रूपये अग्रिम मिल गया है। आगे प्रकरण के हिसाब से राशि दिया जायेगा।

संदीप सिंह बल्गा, डीएफओ, एटीआर