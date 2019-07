रिवर व्यू रोड में पौधरोपण कर हरियाली लाने का उठाया बेड़ा, पत्रिका के आयोजन में सांसद व विधायक भी रहे उपस्थित

बिलासपुर पत्रिका. एफएम तडक़ा व पत्रिका के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को अरपा रिवर-व्यू में वृहद पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। (plantation event by patrika) इस दौरान औषधि और फलदार पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर बिलासपुर सांसद, विधायक और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। एफएम 91.1 तडक़ा और पत्रिका के संयुक्त तत्वाधान में पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजन सुबह 8 बजे से आरंभ किया गया था। (tree plantation by fm tadka) मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर के सांसद अरुण साव (bilaspur mp arun sao) व विधायक शैलेश पाण्डेय उपस्थित थे (bilaspur mla shailesh pandey) । उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पौधरोपण किया तथा औरों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। (tree plantation in bilaspur)

इसके अलावा सीवी रमन विवि के कुलसचिव गौरव शुक्ला, सहसचिव लोकेश थेटे, एनएसएस समन्वयक के डॉ. शंकर यादव, आईटी विभाग के अध्यक्ष अभिनव शुक्ला व कोरोनियम सोलर एवं इन्वर्टर के अनुपमा कामविस्डर, रचना कामविस्डर तथा अथर्व हास्पिटल के डॉ. मोनिका महिलांग एवं डॉ. दीपक महिलांग ने पौध रोपण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सीवी रमन यूनिवर्सिटी, कोरोनियम सोलर एवं इन्वर्टर, अथर्व चाईल्ड केयर एण्ड आई (नेत्र) हॉस्पिटल व अनूपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स अपनी भूमिका निभा रही है। (river view road bilaspur)

इस अवसर पर पत्रिका टीम और एफएम तडक़ा के सदस्यों ने पौधरोपण कर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर गणमान्य अतिथियों के अलावे आमजन भी पौधरोपण कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में शामिल रहे और पौधों की रक्षा का संकल्प लिया। पौधरोपण का यह अभियान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया जाएगा।