शहर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मिलेंगे 2 नए उपहार, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी

शहर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मिलेंगे 2 नए उपहार, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट (smart city project) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बिलासपुर स्मार्ट सिटी को इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (integrated traffic control and command center) और बीकेब प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी (smart city projects approved by board of directors)