BREAKING : पास के गाँव में गिरा निर्माणाधीन पुल, दबने से एक मजदूर की मौत , घायलों की संख्या ज़्यादा

BREAKING : पास के गाँव में गिरा निर्माणाधीन पुल, दबने से एक मजदूर की मौत , घायलों की संख्या ज़्यादा

मंगलवार शाम करीब 6 बजे हुआ हादसा, आंधी तूफ़ान को नहीं झेल पाया गुणवत्ताहीन पुल (bridge collapse) , (under construction bridge) , (big accident) , (one man dead) , (lokhandi bridge collapse) , (rain and storm)