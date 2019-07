प्राइवेट स्कूलों में फ्री में करवाना चाहते हैं बच्चों का एडमीशन तो है सुनहरा अवसर, बढ़ गई है RTE की तारीख

बिलासपुर. शिक्षा के अधिकार के तहत बिलासपुर जिले में अब तक तीन हजार से अधिक आवेदन आए हैं(Under the RTE)। इनमें से 85 स्कूलों ने अपने आवेदन नहीं भेजे हैं, जिससे 164 बच्चों का दाखिला रुका हुआ है। जानकारी के अभाव में कई अभिभावक आवेदन करने से चूक गए हैं। पूरे राज्य में 48 हजार सात सौ 24 सीट निर्धारित की गई है।

शासन ने सभी को समान शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य प्रत्येक स्कूल में शिक्षा के अधिकार के तहत 25 सीट आरक्षित की है। जिसमें गरीब परिवार से आने वाले बच्चें आवेदन कर पढ़ाई कर सकते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 48 हजार सात 24 सीटे आरक्षित की गई है। वहीं बिलासपुर में 4 हजार 79 सीट आरक्षित है, लेकिन जानकारी के अभाव में कई अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला कराने से वंचित है। बिलासपुर में अब तक ३ हजार आठ सौ 30 बच्चों ने ही आवेदन किया है। जिसमें 164 बच्चों का आवेदन शेष हैं तथा 85 स्कूलों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है।



बढ़ाई गई थी आवेदन करने की तिथि

शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा ग्रहण करने की अंतिम तिथि 31 मई 2019 निर्धारित की गई थी, लेकिन सीट आधे से ज्यादा खाली थी। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए तिथि १५ अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद भी कई सीटें खाली हैं।



सही तरीके से नहीं हुआ है प्रचार

शिक्षा के अधिकार के तहत प्रत्येक बच्चों को शिक्षा दिलाना हैं (Under the RTE)। इसके लिए शासन भी प्रयासरत हैं, लेकिन उचित प्रचार और जानकारी के अभाव में लोग अपने बच्चों को दाखिला नहीं दिला पा रहे हैं। वहीं कई एेसे निजी स्कूल हैं जो बच्चों को पढ़ाने में अपने रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा कई बार नोटिस भी जारी किया गया है।