CG News: बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, निर्देशों की अनदेखी पर कार्रवाई

पुलिस ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी वाहन की नंबर प्लेट गायब हो या उसमें नियमों के विपरीत बदलाव किया गया हो तो उसे पेट्रोल या डीजल न दें। साथ ही ऐसे संदिग्ध वाहनों की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 9479193099 पर देने को कहा गया है।