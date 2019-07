VIDEO राज्य के इन इलाकों में घूम रहे जंगली हाथी, मत करें छेड़छाड़ बना हुआ है जनहानि का खतरा, अधिकारी भी डरे हुए

बिलासपुर. मरवाही वनमंडल में फिर से 40 हाथियों के दल ने दस्तक दी है। (chhattisgarh elephant attack) तीन दिन पहले पहुंचे दल दो दिन शुक्रवार व शनिवार को पेंड्रा रेंज के कोडग़ार सर्किल में देखा गया। यहां से खोडऱी रेंज के बेलपत सर्किल में पहुंच गया है। (elephant problem in chhattisgarh) रविवार को हाथियों का दल उमरखोई बीट में वनरक्षक क्वार्टर के करीब बैठा है। इधर हाथियों के पहुंचने से वन विभाग की नींद उड़ गई है। (chhattisgarh news elephant attack) किसी तरह जनहानि न हो और सुरक्षित यहां से चले जाएं इसलिए अमले को निगरानी करने का फरमान जारी किया गया है। (elephant in achanakmar jungle) इसके साथ ही ग्रामीणों को मुनादी कर अलर्ट किया जा रहा है। (elephant attack in india)

निगरानी के लिए डीएफओ ने वनकर्मियों की तीन टीम बनाई है। यह टीम पांच- पांच की ड्यूटी कर केवल हाथियों पर नजर रखी हुई है। (chhattisgarh elephant attack video) इसके साथ ही एक टीम रेंजर की है जो पांच वनरक्षकों के साथ मानिटरिंग कर रही है। ग्रामीणों को सख्त आदेश है कि वे हाथियों से किसी तरह छेड़छाड न करें। इससे उनके उग्र होने की आशंका रहती है। साथ ही जनहानि का खतरा रहता है (elephant attack human) । पिछले साल हाथी बेलगहना रेंज के आसपास आकर रुक गया था कुछ लोगों के झोपड़ी को उजाड़ा और फसल को नुकसान कर दिया था। (elephant attack video)