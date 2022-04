Water shortage: अड़ गया सरपंच बोला जहां शिकायत करनी है कर लो पंप तो मैं बनवाउंगा ही नहीं

इधर लोग पानी के लिए कर रहे हैं चक्का जाम की तैयारी, हफ्तों से पंप खराब, पानी के लिए जाना पड़ रहा कई किलोमीटर, संसदीय सचिव डॉ. रश्मि सिंह के विधानसभा क्षेत्र का मामला

बिलासपुर. तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गनियारी के आवास मोहल्ले में कई हफ्तों से पानी का पंप खराब हो चुका है। रहवासी जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहें है। इधर गनियारी के सरपंच का कहना है कि लोग कलेक्टर से क्या विधायक से शिकायत कर लें तो भी मैं पंप को सुधरवाउंगा ही नहीं पंचायत के पास बार-बार खराब पंप को सुधरवाने के लिए फंड थोड़ी होता है।

The sarpanch said where to complain, if you have to complain, I will not get the pump made.