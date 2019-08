इस शहर में आदमी सोते रहे और घरों में भर गया बारिश का पानी, सुबह आंख खुली तो पानी में तैर रहे थे पलंग

बिलासपुर. बीती रात हुई मूसलाधार बारिश(Heavy rain in bilaspur)से पूरा शहर जलमग्न हो गया। दरमियानी रात जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो बारिश का पानी उनके घरों में चला गया(whole city submerged)। कुछ लोगों की नींद रात को ही खुल गई और वे बारिश के पानी से बचने के उपाय करते रहे। वहीं सुबह जब लोगों ने देखा तो उनकी कॉलोनियां तालाब बन गईं थी।

बिलासपुर शहर के सरकंडा के सीपत रोड, अशोक नगर, जोरापारा, बंधवापारा, इमलीभाठा, अरविंद नगर मार्ग, बंगाली पारा, चांटीडीह, चिंगराजपारा, पुराना बस स्टैंड, श्रीकांत वर्मा मार्ग, मित्र बिहार कॉलोनी सहित अधिकांश कॉलोनियों, घरों, गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। लोगों के घरों में घुटनों तक तो सड़कों पर कमर तक पानी आ गया। रात की बारिश के बाद स्मार्ट सिटी में पानी निकासी की चिंता अब निगम अफसरों को सताने लगी है। लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो बारिश का पानी उनके घरों में चला(Heavy rain in bilaspur)गया।