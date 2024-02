आचार्य श्री विद्यासागर जी के डोंगरगढ़ में समाधिमरण से छत्तीसगढ़ की धरा पावन व वंदनीय हो गई- विधायक अमर अग्रवाल

आचार्य श्री विद्यासागर जी के डोंगरगढ़ में समाधिमरण से छत्तीसगढ़ की धरा पावन व वंदनीय हो गई- विधायक अमर अग्रवाल

With the demise of Acharya Shri Vidyasagar ji in Dongargarh, the land of Chhattisgarh became sacred and venerable - MLA Amar Aggarwal