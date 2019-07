आरक्षक की पत्नी ने परेशान होकर दी थी आत्मदाह की चेतावनी, कार्यवाही नहीं हुई तो एसपी ऑफिस पहुंचकर उठाया ये कदम

बिलासपुर। दहेज प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी देने के मामले में सीपत थाने में पदस्थ आरक्षक सुरजीत सिंह जायसी की पत्नी ने 22 जुलाई को एसपी के पास पहुंचकर कार्यवाही ना होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी थी। (aatmdah) पुलिस ने उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, नतीजतन सोमवार को पीड़ित युवती अपने साथ पेट्रोल लेकर एस पी कार्यालय पहुंच गई और खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। (woman burns herself )

युवती द्वारा ऐसा किए जाने से एसपी कार्यालय में हड़कंप की स्थिति हो गई । (complaint against husband torture) पुलिस वालों ने किसी तरह युवती को ऐसा करने से रोका, वही इस कारण से यहां हंगामे की स्थिति नजर आई । (dowry case in india) आपको बता दें कि सीपत थाने में पदस्थ आरक्षक सुरजीत सिंह जायसी के साथ पीड़ित युवती का प्रेम विवाह हुआ था लेकिन कुछ महीने बाद ही रिश्तों में खटास आने लगी। (dowry death in india) युवती की मानें तो उसके पति का अफेयर किसी और से चलने की वजह से वह अलग रहने लगा साथ ही सास, ससुर और देवर दहेज के नाम पर उसे प्रताड़ित करने लगे। (woman burning in flames)

इस मामले में कोर्ट द्वारा जमानत खारिज कर दिए जाने के बावजूद उसका पति फरार है लेकिन पुलिस अपने विभाग के कर्मचारी को बचाने की कोशिश कर रही है। (dowry death cases) इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। (How can I file a dowry case e in India?) इसी के विरोध में युवती ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी और इस सोमवार सचमुच आत्मदाह करने भी पहुंच गई। अब इस कदम के बाद शायद पुलिस मामले को गंभीरता से लें। (woman burn victim)