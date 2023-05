अखंड सुहाग की कामना के लिए भरणी नक्षत्र और शोभन योग में 19 मई को महिलाएं रखेंगी वट सावित्री व्रत

ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या पर 19 मई को भरणी नक्षत्र और शोभन योग में सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत मनाएंगी। इस दिन महिलाएं बरगद की पूजा कर देवी सावित्री के त्याग, पति प्रेम और पति व्रत धर्म का स्मरण करती हैं। यह व्रत सौभाग्यवर्धक, पापहारक और धन धान्य प्रदान करने वाला है।

Women will observe Vat Savitri Vrat on May 19 in Bharani Nakshatra and Shobhan Yoga for the wish of unbroken marriage