श्री पीताम्बरा पीठ स्थित त्रिदेव मन्दिर में गुप्त नवरात्र के पावन पर्व पर हो रही आराधना

श्री पीताम्बरा पीठ सुभाष चौक सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ स्थित त्रिदेव मंदिर में गुप्त नवरात्रि पर लगातार आदि शक्ति मां की आराधना की जा रही है। गुप्त नवरात्रि के छठवें दिन एवं पीताम्बरा यज्ञ के सातवें दिन मां श्री ब्रह्मशक्ति बगलामुखी देवी की उपासना छिन्नमस्ता देवी के रूप में की जाएगी।

Worship being done on the auspicious festival of Gupta Navratri in Tridev Temple located at Shri Pitambara Peeth