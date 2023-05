समाज के समग्र विकास के लिए कार्य करेगी यादव एकता समिति

बिलासपुर यादव समाज १२ से अधिक जातियों-उप-जातियों में बंटा हुआ है। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों व सामाजिक बैठकों के जरिए समाज को जोडऩे की दिशा में पहल की जा रही है, जिससे मिलजुल कर समग्र विकास के लिए कार्य किया जा सके। ये बातें यादव एकता समिति बिलासपुर के प्रतिनिधियों ने बुधवार को पत्रिका कार्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में कहीं।

Yadav Ekta Samiti will work for the overall development of the society