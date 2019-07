माँ ट्यूशन पढ़ कर आता हूँ फिर कुछ खाने का बना देना, लेकिन घर नहीं लौटा लाडला

बिलासपुर. पचपेड़ी थानांतर्गत ग्राम चिस्दा में शुक्रवार शाम घर से ट्यूशन जा रहे बाइक सवार दो लोगों को की बाइक को हाइवा चालक ने टक्कर मार दी (chhattisgarh road accident news)। दुर्घटना में 1 किशोर की मौत हो गई (death in road accident)। वहीं दूसरा घायल हो गया। मुआवजे के लिए ग्रामीणों ने 4 घंटे तक मुख्य मार्ग पर चक्काजाम किया। तहसीलदार द्वारा 10 हजार की सहायता राशि देने के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम खत्म कर दिया। (bike accident news today)

पचपेड़ी पुलिस के अनुसार ग्राम चिस्दा निवासी सौरभ सिंह पैकरा पिता रामचरण ( 14) कक्षा नवमीं काछात्र था। शुक्रवार को वह अपने रिश्तेदार अरुण सिंह पैकरा पिता विजय पैकरा ( 40) के साथ बाइक से ट्यूशन जा रहा था। मुख्य मार्ग पर तालाब के पास हाइवा के चालक ने बाइक को टक्कर मार दी (truck hit bike) । दुर्घटना में बाइक से गिरकर सौरभ हाइवा की चपेट में आ गया (bike accident today near me) और मौके पर उसकी मौत हो गई (motorcycle head on collision with truck) । वहीं अरूण गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद आरोपी चालक वाहन समेत जोंधरा से ग्राम लवन की ओर भाग गया। (chhattisgarh news)

दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे डॉयल 112 के कर्मचारियों ने अरुण को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मस्तूरी पहुंचाया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम चिस्दा मुख्य मार्ग पर मुआवजे के लिए चक्काजाम कर दिया। (motorcycle vs truck) मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को चक्काजाम खत्म करने की समझाइश दी ,लेकिन ग्रामीण मृतक के परिजनों को 25 हजार रुपए दिए जाने की मांग पर अड़े रहे। रात करीब 11 बजे मस्तूरी तहसीलदार मनोज खांडेकर मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को सहायता राशि के रूप में 10 हजार रुपए दिया। तहसीलदार खांडेकर ने शनिवार को मुआवजे कीराशि 15 हजार रुपए देने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम खत्म कर दिया। (truck accident news)