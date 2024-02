शोध बताता है, मजबूत रिश्ते के लिए सेक्स जरूरी, दिमाग को बदलता है

Secrets of Sex & Bonding : न्यूयॉर्क: वैज्ञानिकों की एक टीम ने मस्तिष्क के उन क्षेत्रों का पहला व्यापक नक्शा बनाया है जो यह समझने में मदद करता है कि सेक्स कैसे स्थायी प्यार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने प्रेयरी वोल नामक एक छोटे कृंतक पर शोध किया, जो दीर्घकालिक, एकांगी संबंध बनाने के लिए जाने जाते हैं

Study Shows Orgasms May Be the Key to Stronger Bonds