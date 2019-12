कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हुआ भारत : राजनाथ

Jharkhand assembly election: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath singh) ने शनिवार को चंदनकियारी के चंडीपुर मैदान (Chandipur ground) में भाजपा प्रत्याशी अमर बाउरी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया (Addressed the election meeting)। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब भारत एक ( India is now one from Kashmir to Kanyakumari) है। देश में एक विधान, एक प्रधान व एक निशान व्यवस्था लागू है। इसके बावजूद विपक्षी दल व्यवस्था