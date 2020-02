काजोल और शाहरुख खान का 10 साल पुराना वीडियो आया सामने, बेड पर दिखी मस्ती, वीडियो वायरल

अभिनेता शाहरुख खान Shah Rukh Khan और काजोल Kajol की फिल्म 'माई नेम इज खान' ( My Name Is Khan) 12 फरवरी, 2010 को रिलीज हुई थी। फिल्म को रिलीज हुए 10 साल हो चुके हैं। इस मौके पर दोनों ही लीड स्टार्स ने अपनी पुरानी यादें शेयर करते हुए ट्विटर पर वीडियो और तस्वीरें शेयर की। बता दें कि किंग खान ने इस फिल्म में एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित रिजवान बनकर मुस्लिमों को लेकर दुनिया की कट्टर सोच को बदलने की कोशिश की थी। इस फिल्म की टैग लाइन 'माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टैरेरिस्ट' ने सभी की सोच को बदल कर रख दिया था।

Soooooo many memories. So much fun from Nysa's first Disney trip to seeing the history of San Fran up close and personal with the most amazing sunrise. It will always be one of my most fav memories!#10YearsOfMyNameIsKhan@karanjohar @iamsrk @M_Contractor pic.twitter.com/uqvWQIK56Z — Kajol (@itsKajolD) February 12, 2020

मेरी सबसे प्यारी यादों में से एक

काजोल ने अपने ट्विटर पर 'माई नेम इज खान' का एक बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में फिल्म के स्टार्स निर्देशक करण जौहर के साथ अपने जीवन का समय बिताते नजर आ रहे हैं। काजोल वीडियो शेयर करते हुए कहती हैं, 'बहुत सारी यादें। न्यासा के साथ फर्स्ट डिज्नी ट्रिप में काफी मजा आया। यह मेरी सबसे पसंदीदा यादों में से एक रहेगी।' करण जौहर ने काजोल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'आपको बहुत-बहुत प्यार।'

शाहरुख खान

किंग खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'करण जौहर और काजोल को हमारे कॅरियर की शानदार फिल्म बनाने के लिए धन्यवाद। केवल यही फिल्म है जिसे मैं रोजाना देखना चाहता हूं। इस फिल्म की तस्वीरें ये जानने के लिए देखता हूं कि क्या मेरे एक्सप्रेशन सही थे।' साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की।

Love you so much❤️ https://t.co/zh9Kt1Hf8t — Karan Johar (@karanjohar) February 12, 2020

Thank u @karanjohar & @itsKajolD for making arguably the finest film of our careers. The only film I needed to see everyday pics to know if I have the expressions right! Here’s some of them... pic.twitter.com/mmqArDiAp7 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 12, 2020

9/11 हमले के बाद की कहानी

'माई नेम इज खान' के लिए शाहरुख को बेस्ट एक्टर, काजोल को एक्ट्रेस और करण जौहर को बेस्ट निर्देशक का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था। शाहरुख की 'माई नेम इज खान'फिल्म समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्मों में से एक है। फिल्म में उन्होंने एक प्रोडक्ट सेलर का किरदार निभाया था। जो एस्पर्गर सिंड्रोम से नामक बीमारी से पीड़ित थे। काजोल फिल्म में ब्यूटी पॉलर चलाती थीं और शाहरुख उनके यहां प्रोडक्ट सप्लाई करते थे इस दौरान दोनों को प्यार हो गया। फिल्म की कहानी सेन फ्रांसिस्कों पर सेट जो 9/11 हमले के बाद की कहानी से रूबरू कराती है।

बात करें काजोल के वर्कफ्रंट की वह हाल ही अजय देवगन के साथ फिल्म 'तान्हाजी' में नजर आई थीं। वहीं शाहरुख खान पिछली बार वर्ष 2018 में आई फिल्म 'जीरो' में नजर आए थे।