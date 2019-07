15 अगस्त को मचेगा घमासान, 'बाहुबली' प्रभास से भिड़ेंगे अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम

बॉलीवुड में अक्सर मेकर्स फिल्म रिलीज करने के लिए खास मौकों की तलाश में रहते हैं। होली से लेकर दिवाली, ईद से लेकर क्रिसमस और 26 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक के वे किसी भी मौके को नहीं छोड़ते हैं। अगले महीने स्वतंत्रता दिवस है। सभी को इसका अंदाजा तो था ही कि इस दिन कोई बड़े स्टार की फिल्म रिलीज होगी। ऐसा भी अंदेशा था कि इस दिन कोई दो बड़ी फिल्म भी रिलीज हो सकती है। हालांकि हाल में मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ने जो जानकारी साझा की है वह चौंकाने वाली है।

तरण ने ट्टीट करते हुए बताया कि इस दिन 'बाहुबली' फेम प्रभास की 'साहो' का अक्षय कुमार की 'मिशन मंगल' और जॉन अब्राहम की 'बटला हाउस' का घमासान देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दर्शक काफी कन्फ्यूज होने वाले हैं कि वह किसी सुपरस्टार की फिल्म का चयन करें।

The clash is confirmed... Akshay [#MissionMangal] vs John [#BatlaHouse] vs Prabhas [#Saaho] on 15 Aug 2019... Interestingly, Bhushan Kumar is associated with #BatlaHouse and #Saaho... Big battle at the BO. — taran adarsh (@taran_adarsh) July 5, 2019

