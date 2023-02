'जोधा अकबर' के 15 साल पूरे, ऋतिक रोशन से लेकर आशुतोष गोवारिकर ने कही ये बात

Submitted by:

15 Years of Jodhaa Akbar: बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोश की पीरयड ड्राम फिल्म 'जोधा अकबर' को रिलीज हुए 15 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर फिल्म के कलाकारों के साथ-साथ फिल्म के डायरेक्टर ने जश्न मनाते हुए फिल्म के कुछ पार्ट का एक वीडियो शेयर किया है। इसके साथ-साथ ऋतिक ने डायरेक्टर आशुतोष को जन्मदिन की बधाई भी दी है।

15 Years of Jodhaa Akbar: AGPPL celebrates the journey of eternal romance