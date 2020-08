65 साल के सितारे अब नही होगें बेरोजगार, कर सकेंगे शूट बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली। पूरे देश में कोरोना वायरस(Corona virus) का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है लेकिन लोगों की दिनचर्या अब पहले की ही तरह चलने लगी है। इसके पहले शुरूआती समय में कोरोना के खतरों को देखकर सरकार (covid guidelines in maharashtra government)ने शूटिंग को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी। और इस गाइडलाइन के तहत यह आदेश दिया गया था कि मेकर्स अपने सूट के दौरान सेट पर 65 साल या उससे ऊपर के कोई व्यक्ति को शूटिंग के लिए नही बुलाएंगे। क्योंकि सीनियर सिटीजन को कोरोना का खतरा ज्यादा रहता है।

सरकार के द्वारा जारी की गई इस (guidance on COVID-19)गाइडलाइन से कई बुजुर्ग एक्टर बेरोजगार हो गए थे जिनमें से 65 साल के एक्टर कंवलजीत सिंह (Kanwaljit Singh replaced from show due to Covid 19)ने इस बात से नराजगी भी जताई थी।

लेकिन अब इन्ही एक्टर की चिंताओं को देखते हुए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। बॉम्बे हाई कोर्ट(Bombay High Court) ने 65 साल से ज्यादा उम्र के एक्टर्स और एंटरटेनमेंट क्रू को शूटिंग करने की परमिशन दे दी है। इसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों को आउटडोर और स्टूडियो में शूट करने वाले आदेशों को भी खारिज कर दिया है।

मालूम हो कि कोरोना वायरस के तेजी से भड़ते कहर के चलते मार्च आखिरी सप्ताह में पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसके बाद से टीवी और फिल्मों की शूटिंग पर ताला लगा दिया गया था। 4 महने तक लॉकडाउन लगने के बाद सरकार ने अनलॉक 1 में टीवी शोज की शूटिंग शुरू करने की मंजूदी दे दी थी, लेकिन सके साथ ही कुछ गाइडलाइन्स भी तैयार की गई थीं। सरकार ने आदेश जारी किया था कि 65 से ज्यादा उम्र वाले लोग शूटिंग नहीं कर सकते। उन्हें सेट पर आने नहीं दिया जा सकता है. जिसके बाद ये मुद्दा बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया था।

टीवी एक्टर प्रमोद पांडे ने एक याचिका डालकर मांग की थी कि कुछ लोगों का घर इतनी उम्र के लोगों से ही चलता है। इसलिए आर्थिक हालात को देखते हुए 65 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी शूटिंग करने की मंजूरी दी जाए।

इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को तलब किया और पूछा कि क्यों और किस तथ्य को देखते हुए 65 से ज्यादा उम्र के लोगों को शूटिंग से रोका जा रहा है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट का इस पर फैसला आया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है।