शख्स ने कहा, तुम्हारी शक्ल देखता हूं तो शादी के ख्याल बदल जाते हैं, Swara Bhaskar ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने ट्वीट से काफी सुर्खियां बटोरती हैं। एक्ट्रेस हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, जिस कारण वह कभी-कभी ट्रोल हो जाती हैं। लेकिन इस बार एक शख्स बेवजह से स्वरा भास्कर को ट्रोल (Man Trolled Swara Bhasker) करने की कोशिश कर रहा था। जिस पर एक्ट्रेस ने उसे करारा जवाब दिया।

दरअसल, एक शख्स ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूं और तुम्हारी आवाज सुनता हूं, तो मैं शादी नहीं करने का फैसला करता हूं।' इस ट्वीट को देखने के बाद स्वरा भास्कर ने उसे जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट (Swara Bhasker) करते हुए लिखा, 'अच्छी रणनीति .. तुम्हें अपने आप को बहुत सारे रिजेक्शन से बचाना चाहिए।' दोनों के ट्वीट पर लोग प्रतिक्रिया देने लगे। एक यूजर ने स्वरा को ट्रोल करते हुए लिखा, 'रिजेक्ट तो तुमको कर चुकी है जनता, स्क्रीन पर भी और नेतागिरी से भी। बाल्यकाल से ही आपकी अक़ल, लॉजिक और कॉमन-सेन्स से शत्रुता है। तुम हो कि खुद को थोपे पड़ी हो तो क्या करे जनता।'

Good strategy.. You must save yourself from a lot of rejection! 🤓 https://t.co/AJpXLlpOMZ