तस्लीमा के 'रहमान की बेटी को बुर्के में देख हुई घुटन' बयान पर बोले संगीतकार- खतिजा की पोशाक धार्मिक से ज्यादा...

मुंबई। संगीतकार ए आर रहमान की बेटी खतिजा के बुर्का पहनने को लेकर पिछले दिनों लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ताबड़तोड़ अपने विचार रखे। इसकी शुरूआत एक फोटो से हुई जिसमें पिता रहमान के साथ खतिजा बुर्के में नजर आईं। खतिजा और तस्लीमा ने अपने-अपने पक्ष को जोरदार ढंग से रखा। जहां तस्लीमा बुर्के के विरोध में बोली वहीं खतिजा इसके पक्ष में। अब रहमान का भी इस पर बयान सामने आया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, ए आर रहमान ने इस मामले पर कहा कि उनके बच्चों को इस तरह बड़ा किया गया है कि वे अच्छे-बुरे में फर्क समझते हैं। वे जो चाहते हैं, करने के लिए आजाद हैं। रहमान का कहना है कि खतिजा की पोशाक धार्मिक होने से ज्यादा उसके पहनने के पंसद का मामला है। उसे जो चाहे पहहने की आजादी है। हालांकि संगीतकार ने कहा कि वह इस आलोचना में अपनी तरफ से कोई जवाबी टिप्पणी नहीं करेंगे।

आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले तस्लीमा नसरीन ने खतिजा की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था,' मैं ए आर रहमान के संगीत को पसंद करती हूं। लेकिन जब कभी मैं उनकी बेटी को देखती हूं, तो घुटन महसूस होती है। यह जानकार अफसोस होता है कि पढ़ी-लिखी महिलाओं का भी कैसे ब्रेन वॉश किया जा सकता है।' जवाब में खतिजा ने भी अपना पक्ष रखते हुए नारीवाद के बारे में जानने का सुझाव दिया। साथ ही कहा कि मैं जो भी कर रही हूं उससे मैं खुश हूं।

Burqa is more humiliating for men than it is for women. Women wearing burqa means all men are sexual abusers, rapists. But all men are not bad. Misogynists rape women no matter what women wear. Hijab or burqa do not save women from being assaulted, raped & murdered.