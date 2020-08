कभी इस लड़की के प्यार में थे पागल Salman Khan, 17 साल पहले बढ़ाए थे ऐसे बाल

नई दिल्ली। साल 2003 में आई फिल्म 'तेरे नाम' (Salman Khan film 'Tere Naam' )को शायद ही कोई भूल पाया होगा। यह फिल्म आज ही के दिन 15 अगस्त को हर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलिज होने के बाद से सलमान खान(Salman Khan) के साथ भूमिका की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आई थी। इस फिल्म के बाद से ही सलमान(Salman Khan) रातों रात राधे के नाम से मशहूर हो गए थे। इस फिल्म में सलमान (salman khan hairstyle)के हेयरस्टाइल से फैंस इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि हर कोई बैसे ही बाल रखवाना पसंद करने लगा था। इस फिल्म में सलमान खान के साथ राधे की भूमिका निभाते भूमिका चावला(Bhumika Chawla) नजर आईं थीं, जो उनकी पहली फिल्म थी। आज इस फिल्म को रिलीज हुए 17 साल बीत गए हैं।

'तेरे नाम' फिल्म से और भी कई जुड़ी बातें है। क्योंकि इसी फिल्म से अनुराग कश्यप और सलमान खान(Anurag Kashyap an Salman Khan an fight) की दुश्मनी शुरु हुई थी। दरअसल इस फिल्म का निर्देशन पहले अनुराग कश्यप(Anurag kashyap) कर रहे थे। और अनुराग की नजर में सलमान यूपी वाले लड़के के किरदार में नजर नही आ पा रहे थे इसके लिए उन्होने सलमान(Salman Khan) को छाती के बाल बढ़ाने की सलाह दी।

अनुराग ने जब सलमान से इस बारे में चर्चा की तो उस दौरान सलमान ने उनकी पूरी बातें सुनी। लेकिन अगले ही दिन अनुराग कश्यप के पास फिल्म के प्रोड्यूसर का फोन आया। अनुराग से जब प्रोड्यूसर ने चीखते हुए कहा- तू सलमान को बाल उगाने को बोलेगा! तब अनुराग कश्यप और प्रोड्यूसर के बीच बहस हो गई और वो (Anurag Kashyap kick out from the movie film Tere naam) रातों रात फिल्म से रिप्लेस कर दिए गए फिर इसके बाद में इस फिल्म को सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया।

'तेरे नाम' फिल्म में सलमान खान के लंबे बालों वाला लुक सबको खूब पसंद आया। युवाओं में इसका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ा और हर कोई इसी स्टाइल में हेयर कट कराने लगा। फिल्म में एक लड़की के प्यार में पागल आशिक के किरदार में सलमान ने खुद को ऐसे ढाला कि आज भी लोग तेरे नाम को उनकी बेहतरीन फिल्मों में शुमार करते हैं। इस फिल्म ने उस दौरान कमाई के कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए थे।