‘लाल सिंह चड्ढा’ की बुरी हालत देख आमिर खान ने हाथ जोड़कर मांगी माफी, कहा-'इंसान हैं, गलतियां होती हैं'

लंबे विरोध के बाद आमिर खान (Aamir Khan) की ‘लाल सिंह चड्ढा’आखिरकार सिनेमाघरों में उतर ही गई। हालांकि फिल्म कुछ खास कमल नहीं दिखा पाई। फिल्म रिलीज से पहले इसका जमकर बहिष्कार किया गया जिसका असर बाद में बॉक्स ऑफिस पर साफ तौर पर देखने को मिला। अब इसपर आमिर खान ने माफी मांगी है।

11 अगस्त को रिलीज हुई 'लाल सिंह चड्ढा' को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। हालांकि फिल्म के चलते मेकर्स को करीब 100 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। अब इस बीच आमिर ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों के लिए फैंस से माफी मांगी है और कहा है 'हम सब इंसान हैं और गलतियां हमसे ही होती हैं।'

aamir khan apologises for hurting sentiments by sharing clip after lal singh chaddha maaf ker do