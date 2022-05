डिप्रेशन के बाद इस बीमारी से जूझ रही हैं Aamir Khan की बेटी Ira Khan, पोस्ट शेयर कर बताई अपनी हालत

आमिर ख़ान की लाड़ली बेटी इरा ख़ान सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन के बाद अब इस नई बीमारी के साथ जूझ रही हैं आमिर की बेटी…

Updated: May 01, 2022 02:16:33 pm

आमिर ख़ान की लाड़ली बेटी इरा ख़ान अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और अपने दर्शकों के लिए अपनी तस्वीरें शेयर किया करती हैं। कुछ समय पहले ईरानी ख़ुद यह बात को स्वीकारा था कि वह डिप्रेशन से जुड़ चुकी है और अब वह एक और बीमारी से जूझ रही हैं।

Aamir Khan daughter Ira Khan is battling this disease after depression