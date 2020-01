आवारा कुत्ते के साथ खेलती दिखीं आमिर खान की बेटी, लोगों ने किया ऐसे-ऐसे कमेंट

अभिनेता आमिर खान की लाडली बटिया इरा खान ने भले ही बॉलीवुड में एंट्री नहीं है, लेकिन वह सुर्खियों में छाई रहती है। इरा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह आए दिन अपनी लेटेस्ट फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। अब हाल ही में इरा खान ने बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है जिसमें वो स्ट्रीट डॉग के साथ खेलती हुईं नजर आ रही हैं।

वायरल हो रही फोटो में इरा का डॉगी लव साफ दिख रहा है। फोटो में वह कभी प्यार से आवारा कुत्ते के बाल सहला रही है तो उसके चेहरे को अपने हाथों से पुचकारती रही है। इरा ने तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, 'Its the little things.' इरा की इस फोटो को फैंस खूब पसंद कर रहे और उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं।

आपको बता दें कि पिछले दिनों इरा ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। जिसे उन्होंने मशहूर सिंगर सोना मोहपात्रा को डेडिकेट किया था। वर्कफ्रंट की बात करें तो इरा खान आजकल अपने यूरोपियन प्ले की तैयारियों में बिजी हैं। वे इस प्ले का डायरेक्शन कर रही हैं।