पहले आधी रात को हाथ जोड़कर जनता से मांगी माफी फिर सुबह डिलीट किया पोस्ट, आमिर खान पर झल्लाए यूजर्स

आमिर खान (Aamir Khan) की ‘लाल सिंह चड्ढा’ बॉक्स आफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही। फिल्म से बॉलीवुड में पड़े हिट फिल्मों के सूखे को खत्म करने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये औंधे मुंह गिर गई। इसपर हाल ही में अभिनेता ने आधी रात को वीडियो शेयर कर माफी भी मांगी थी, लेकिन अब उन्होंने ये वीडियो डिलीट कर दिया है।



आमिर खान प्रोडक्शन (Aamir Khan) की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें उन्हंने जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, लेकिन अब वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। ट्वीट के साथ उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होने कहा था कि हम सब इंसान हैं और गलतियां हमसे ही होती हैं। कभी बोलने से कभी हरकतों से कभी अनजाने में कभी गुस्से में कभी मजाक में कभी नहीं बात करने से। अगर मैंने किसी भी तरह से आपका दिल दुखाया हो तो मैं मन वचन काया से आपसे माफी मांगता हूं।

aamir khan deletes his apology video for laal singh chaddha after troll on social media