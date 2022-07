'डर' से दिव्या भारती को निकलवाने में आमिर खान का था हाथ! अदाकारा की मां ने लगाए थे गंभीर आरोप, सलमान खान ने संभाली थी बात

दिव्या भारती भले ही ज्यादा फिल्मों में नजर नहीं आई हों, लेकिन इन्होंने बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली थी। दिव्या भारती ने अपनी खूबसूरती और शानदार एक्टिंग से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। फिल्म इंडस्ट्री में अपने बेहद छोटे करियर में दिव्या भारती (Divya Bharti) ने कई सुपरहिट फिल्में दीं।

25 फरवरी 1974 में मुंबई में पैदा हुईं दिव्या को बेहद कम समय में फिल्मी दुनिया में वह मुकाम मिल गया था जिसे पाने के लिए कई एक्ट्रेस बरसों तक तपस्या करती हैं। विश्वात्मा’ फिल्म से सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचा देने वाली एक्ट्रेस को शोहरत-दौलत-शौहर सब बहुत जल्दी मिला। बॉलिवुड में एंट्री के बाद ही दिव्या ने कई सक्सेसफुल फिल्में कीं। साल 1990 से लेकर 1993 के बीच दिव्या भारती लगभग सभी ए- लिस्ट ऐक्टर्स के साथ नजर आईं और 90 के दशक में बॉलिवुड पर राज करने लगीं।

