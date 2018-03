नए लेखकों के नाम_आमिर खान का पैगाम...देखें वीडियो

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानि की आमिर खान ने नए लेखकों के नाम एक संदेश जारी किया है। आमिर ने ये संदेश अपने टिवटर अकाउंट से साझा किया है। इस वीडियों संदेश में आमिर ने नए लेखकों के नाम एक संदेश साझा किया है। नए लेखकों के नाम...आमिर का पैगामइस पोस्ट में आमिर ने बताया है कि अगर आप लेखक है तो आप अपनी स्क्रिप्ट हमें भेज सकते है। अगर पंसद आई तो इनाम के साथ साथ आपके सामने कई मौकें होगें।

इस वीडियो संदेश में आमिर ने कहा है- 'दोस्तों अगर आप नए लेखक और लेखिका है और खास तौर पर नए लेखक और लेखिका है तो आपके लिए ये एक खास मौका आ रहा है- सिनेस्तान इंडिया स्टोरी टेलर कॉन्टेस्ट। ये एक कॉन्टेस्ट है जो खास नए लेखकोंं को बढ़ावा देने के लिए शुरु किया गया है। इसके जूरी पैनल में है- राजू हिरानी, जूही चतुर्वेदी , अंजु रजाबली और मैं। अगर हमें आपकी स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो आप ना सिर्फ प्राइज मनी जीतेगें बल्कि आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी स्क्रिप्ट अलग अलग प्रोडूसर के सामने पेश कर सके। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए इस पोस्ट के साथ जो लिंक दिया गया है - https:/scriptcontest.cinestaan.com/ पे आप अपनी एंट्री हमें भेज सकते है। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है ना सिर्फ नए राइटर्स के लिए बल्कि एक्सपीरियंस राइटर्स भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो All The Very Best और सभी को Happy New Year। इस वीडियों के साथ ही आमिर ने नए लेखकों के लिए बॉलीवुड का एक दरवाजा खोल दिया है। जो struggle कर रहे लेखकों के लिए काफी मददगार साबित होगा।

फिलहाल आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म 'ठग्स ऑफ हिन्दोंस्तान' की शूटिंग में व्यस्त है। ये फिल्म अगले साल रीलीज होनी है। फिल्म में आमिर के साथ बिग बी यानि की अमिताभ बच्चन भी है। गौरतलब है कि ये आमिर और अमिताभ बच्चन की साथ में पहली फिल्म है।

