आरे जंगल को लेकर फरहान अख्तर को ट्वीट करना पड़ा भारी, लोगों ने कहा- ओय मीलखे तेल लगा और...

नई दिल्ली। मुंबई के ग्रीन लंग कहे जाने वाले आरे जंगल को बचाने के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसे बचाने के लिए लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। वही अब बॉलीवुड भी इसमें कूद पड़ा है। बॉलीवुड की कई नामी हस्तियां जैसे आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, वरुण धवन, दिया मिर्ज़ा और फरहान अख्तर समेत अन्य लोग भी #SaveAarey पर ट्वीट कर कटाई किए जाने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच फरहान अख्तर लोगों के निशाने पर आ गए।

Cutting trees at night is a pathetic attempt at trying to get away with something even those doing it know is wrong. #Aarey #GreenIsGold #Mumbai