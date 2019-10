मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए काटे गए सैंकड़ों पेड़, बॉलीवुड स्टार्स का फूटा गुस्सा, ऐसे किया विरोध

Aarey Protest LIVE : बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला सुर्खियों में है। मेट्रो कार शेड बनाने के लिए पेड़ काटने को लेकर आए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। आम लोगों के बाद अब बॉलीवुड सितारे भी विरोध पर उतर आए हैं। बॉलीवुड स्टार सोशल मीडिया पर ट्वीट कर पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरे कॉलोनी को जंगल घोषित करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया था उसके बाद से ही क्षेत्र में पेड़ काटे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग पेड़ों की कटाई को लेकर जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस और स्थानीय लोगों में भी झगड़ा और धक्का-मुक्की जैसी वारदात हुई है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी है।

वहीं, मुंबई के इस मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। पेड़ काटे जाने के विरोध में बॉलीवुड के सितारे भी पीछे नहीं हट रहे हैं। स्टार सोशल अकाउंट पर आक्रोश जता रहे हैं।

फरहान अख्तर, जॉन अब्राहम, उर्मिला मतोड़कर, स्वरा भास्कर, विशाल ददलानी, दीया मिर्जा समेत कई एक्टर-एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पेड़ काटे जाने को लेकर विरोध किया। आइए बताते हैं आपको किस सितारे ने विरोध में क्या लिखा..

फरहान अख्तर ने अपने ऑफिसियल ट्विटर अकाउंट से #Aarey #GreenIsGold #Mumbai जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि 'रात में पेड़ों को काटना एक दयनीय प्रयास है। जो ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि ये गलत है'

Cutting trees at night is a pathetic attempt at trying to get away with something even those doing it know is wrong. #Aarey #GreenIsGold #Mumbai — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) October 5, 2019

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने विरोध करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीएमसी को टैग किया और वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 'क्या यह अवैध नहीं है? आरे में अभी यह हो रहा है। क्यों? कैसे?

बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने विरोध करते हुए लिखा, 'आरे दुनिया का एकमात्र शहरी जैव विविधता वाला जंगल है, जो हमारा लंग्स हैं। हमें इसे सुरक्षित रखने के लिए आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए..विकास के खिलाफ नहीं, मेट्रो के खिलाफ नहीं। सिर्फ आरे या किसी और जंगल के लिए जो खतरे में हैं।

Aarey the world's only urban biodiverse forest, is our lung. We must Stand Up, Speak Up, Show Up to Protect it.

Not against Development. Not against Metro. Just against any of it in Aarey or any forest. #SaveAareyForest #SaveAareySaveMumbai #SaveAarey https://t.co/p8dJ23kGaD — John Abraham (@TheJohnAbraham) September 16, 2019

स्वरा भास्कर ने भी किया ट्वीट..

विशाल ददलानी ने आरे के पेड़ों को काटे जाने का किया विरोध

बता दें कि मुंबई के आरे क्षेत्र में एक मेट्रो कार शेड बनना है। इस मेट्रो कार शेड को बनाने में लगभग 2700 पेड़ काटे जाने है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पेड़ों की कटाई शुरू भी हो चुकी है। इसी बात का विरोध चल रहा है।