Bala Teaser Release: टोपी उड़ी तो खुल गया राज गंजे हो गए आयुष्मान खुराना,मिनटों में वायरल हुआ वीडियो

View this post on Instagram

(No) Baal ki kahani Bala ki zubani!😉 #Bala Trailer Out NOW! . . . #DineshVijan @amarkaushik @bhumipednekar @yamigautam @saurabhshuklafilms #JaavedJaaferi #SeemaPahwa @nowitsabhi @sachinjigar @sonymusicindia @officialjiocinema @officialjiostudios