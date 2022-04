Abhishek Bachchan को जाना पड़ा सेंट्रल जेल, कई घंटे रहे कैदियों के साथ

‘सदी के महानायक’ अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘दसवीं’ का जोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर उन्हें जाना पड़ा था सेंट्रल जेल, चलिए जानते हैं पूरा विवाद…

बाॅलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन अपनी नई फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म ‘दसवीं’ का जोर-शोर से प्रमोशन भी कर रहे हैं। फिल्म में उनके साथ अहम रोल में अभिनेत्री यामी गौतम नज़र आने वाली हैं। दोनों कलाकार अपनी फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। बता दे अभिषेक बच्चन के फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों की और से काफी अच्छा प्रतिक्रिया मिल रहा हैं। जिसके कारण अभिषेक बच्चन का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ हैं।

Abhishek Bachchan had to go to the Central Jail, Dasvi promotion