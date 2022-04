अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच इस शख्स के वजह हुई से हुई थी प्यार की शुरुआत

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है। शादी के लंबे समय के बाद भी दोनो का प्यार पहले की तरह ही हैं। हालांकि यह बात बेहद कम लोग जानते होगे कि- अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की मुलाकात दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के बेटे ने करवाई थी।

भिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। कपल्स एक साथ काफी शानदार लगते हैं। दोनो की जोड़ी काफी शानदार हैं। दोनो अक्सर डिनर डेट पर बिजी शेड्यूल से समय निकालकर एक दूसरे के साथ टाइम बीताते दिख ही जाते हैं। दोनों की केमिस्ट्री को पसंद किया जाता हैं।

abhishek bachchan reveal bobby deol first introduced him to aishwarya