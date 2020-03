कोरोना वायरस के बीच में फंसे अभिषेक बच्चन, यूजर्स ने इस महामारी की स्थिति को जूनियर बच्चन के करियर से जोड़ा

नई दिल्ली | कोरोना वायरस का कहर जहां एक तरफ पूरी दुनिया में तेजी फैल रहा है वहीं भारत में भी इसके 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सभी लोगों को वायरस से बचने के लिए घर पर रहने की सलाह दी जा रही है। बॉलीवुड सेलेब्स भी इसमें पीछे नहीं है, अलग-अलग तरह से सभी लोगों को मैसेज दे रहे हैं। इसी बीच कुछ सेलेब्स कोरोना वायरस को लेकर कुछ भी ना बोलने पर ट्रोलर्स के निशाने पर भी हैं जिसमें अब अभिषेक बच्चन का नाम भी शामिल हो गया है। एक यूजर ने कोरोना वायरस (Coronavirus) की स्थिति को अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) के करियर से जोड़ दिया।

Dear @juniorbachchan you have to teach us how to remain at home during these turbulent times bcz you have the best experience. Plz take the joke lightly. I personally am your fan! #CoronaVirusIndia

यूजर ने अभिषेक को ट्रोल करते हुए लिखा- कोरोना वायरस की हलचल में अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) को बताना चाहिए कि घर में कैसे रहना चाहिए क्योंकि आपके पास इसका बेस्ट एक्सपीरियंस है। हालांकि यूजस ने खुद को अभिषेक का फैन बताया और इस बात को एक जोक कहा। लेकिन अभिषेक को ट्रोल करना शुरू कर दिया गया जिसके बाद जूनियर बच्चन खुद सामने आए और उन्होंने करारा जवाब दिया।

Thank you very much.

But, with due respect, sir. Now is not the time to be making jokes at somebody else's expense. Take care of yourself and your family and try and set a good example for all around you. 🙏🏽