Unlock-5.0 guidelines के साथ खुलने जा रहे है सिनेमाघर, Abhishek Bachchan ने ट्वीट कर कहा 'सप्ताह की सबसे अच्छी खबर'

नई दिल्ली। Unlock-5.0 को जारी करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देशों का नया सेट जारी किया है। 15 अक्टूबर से अनलॉक 5.0 में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण शिविर को खोल देने के निर्देश जारी कर दिए गए है। केंद्र सरकार के आदेश अनुसार इन सब चीज़ों को 15 अक्टूबर को खोल दिया जाएगा। जल्द ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस संबंध में एसओपी जारी करेगा, लेकिन इसके अलावा 31 अक्टूबर तक कन्टेमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। सिनेमाघरों के खुलने की बात से स्टार्स काफी खुश नज़र आए। अभिनेता Abhishek Bachchan ने इस ट्वीट करते हुए अपने खुशी को फैंस संग शेयर किया।

Cinemas/ theatres/ multiplexes will be permitted to open with up to 50% of their seating capacity, for which, SOP will be issued by I&B Ministry: Government of India https://t.co/1bLAo4NRmE