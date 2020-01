मेकअप परिभाषित नहीं करता है बल्कि हर इंसान को अंदर से सुंदर होना चाहिए-लक्ष्मी अग्रवाल, देखें ये वीडियो

View this post on Instagram

Mujhe bahut garv hai ki maine Nykaa ke saath yeh video banayi hai. Ye video ek bahut hi zaroori savaal poochti hai, ek savaal jo humein ek dusre se nahi, apne aap se poochna chahiye: Kya banata hai tumhe khoobsurat? #WhatMakesYouBeautiful? Khoobsurati aur mera rishta kitni ajeeb hai. Mujhe aaj pata hai ki main khoobsurat hu, isliye main nidarr ho ke camera ke saamne khadi ho sakti hu. Lekin ek samay thaa jab main aaine mein galti se bhi jhaank kar nahin dekhti thi. Kyunki mujhe bachpan se sikhaaya gaya tha - ki khoobsurati kya hai, kaisi dikhti hai, kitna maayne rakhti hai ladkiyon ke liye. Agar hum hi ne banayi hai khoobsurati - toh usko badalna bhi hamara hi kaam hai. I hope aap sab is video ko dekhenge - aur dekhne se zyaada, is video ke sandesh se sehmat honge. Main dil se Nykaa ka shukriyaada karna chahti hu yeh kadam lene ke liye. ♥ @mynykaa @nykaabeauty @nykaabeautybook