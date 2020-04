विवादित बयान देने वाले एक्टर एजाज खान गिरफ्तार, जानें क्या-क्या कहा था इस बिग बॉस प्रतिभागी ने

मुंबई। अपने बयानों और वीडियोज के कारण अक्सर विवादों में रहने वाले एक्टर एजाज खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर एक वीडियो में आपत्तिजनक बातें बोलने का आरोप है। इस वीडियो के जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने एजाज खान को गिरफ्तार करने की मांग की थी।

Mumbai: Actor Ajaz Khan has been arrested & case registered against him at Khar Police Station on charges of defamation, hate speech & violation of prohibitory orders. pic.twitter.com/1glDd9y4Q0