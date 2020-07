Amitabh Bachchan को हुआ कोरोनावायरस, Devendra Fadnavis संग कई हस्तियों ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की

नई दिल्ली। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) को शानिवार की शाम मुंबई के नानावटी अस्पताल ( Amitabh Admitted in nanavati hospital in mumbai ) में भर्ती कराया गया है। सामने आईं अमिताभ बच्चन रिपोर्ट में वह कोरोनावायरस संक्रमण ( Amitabh Bachchan Coroanvirs positive ) से ग्रस्त पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर पर पोस्ट शेयर कर दी है। अमिताभ बच्चन को कोरोनावायरस होने से उनके प्रशंसकों ( Amitabh Bachchan fans worried about his health ) में परेशानी का महौल बना हुआ है। बता दें लॉकडाउन के दौरान अमिताभ बच्चन घर से ही टीवी के बहुचर्चिचत गेम शो ( Host Game Show ) 'कौन बनेगा करोड़पति' ( Kaun baneya Crorepati ) की शूटिंग कर रहे थे। वह सोशल मीडिया पर रोज़ाना काफी एक्टिव ( Big B Active on Social Media ) रहते हैं।

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

अमिताभ बच्चन के कोरोनावायरस होने पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) ने उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हुए ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सब प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। देशभर से अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने के संदेश आ रहे हैं। बता दें अभिनेता अमिताभ बच्चन की हाल ही में फिल्म 'गुलाबो सिताबो' ( Amitabh Movie Gulabo Sitabo ) में नज़र आए थे। जिसे लॉकडाउन के चलते ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम ( Amazon Prime ) पर रिलीज़ किया था। फिल्म में वह एक्टर आयुष्मान खुराना ( Ayushmann Khurrana) संग दिखाई दिए थे। जिसमें वह लालची और जिद्दी घर ( Greedy and stubborn landlord Role ) के मालिक का किरदार निभाते हुए नज़र आए थे। दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आई। साथ ही फिल्म में अमिताभ द्वारा निभाए गए किरदार को भी दर्शकों ( Fans Like his character ) ने काफी पसंद किया था।

We all wish and pray for your speedy recovery!

Get well soon @SrBachchan ji ! https://t.co/RX8FrWWDx9 — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 11, 2020

आपको बताते चलें कि बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan liver problem ) के लीवर में भी शिकायत की दिक्कत है। जिसके चलते उन्हें कई बार नानावती हास्पिटल ( Nanavati hospital in mumbai ) में ही एडमिट कराया गया है। उनका लिवर 75% तक खराब ( 75% his liver damage ) हो चुका है। चौंकाने वाली बात ये है कि इस बात का पता उन्हें 20 साल बाद चला और अब उनका सिर्फ 25% लिवर ही ठीक से काम कर रहा है, जिसके सहारे वो जी रहे हैं।