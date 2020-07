कोरोनावायरस से ग्रस्त अस्पताल में भर्ती Amitabh Bachchan ने किया ट्वीट, प्रशंसकों का प्यार देख जताया आभार

नई दिल्ली। शनिवार शाम बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) को हल्के बुखार और सांस में तकलीफ ( Fever and breath problem ) के चलते नानावटी अस्पताल ले जाया गया था। जहां उनका कोरोनावारस टेस्ट ( Amitabh coronvirus test ) कराया गया। जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव ( Amitabh Covid-19 report positive ) पाई गई। अमिताभ बच्चन सहित उनके परिवार के तीन और सदस्य महामारी के संक्रमण में आ चुके हैं। जिसमें उनके बेटे अभिषेक बच्चन( Abhishek bachchan ), ऐश्वर्या राय बच्चन ( Aishwarya bachchan ) और उनकी बेटी आराध्या बच्चन ( Aaradhya Bachchan ) शामिल हैं।

बच्चन परिवार ( Bachchan Family tough time ) की इस मुश्किल घड़ी में देशभर में उनके जल्द स्वास्थ्य ( Wishes for Amitabh Bachchan health ) होने की कामना की जा रही है। देश के कई हिस्सों में अमिताभ के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूजा-अर्चना की भी जा रही हैं। वही कई फैंस सोशल मीडिया के सहारे अमिताभ ( Amitabh post special messgae for his fans ) के ठीक होने की कामना कर रहे हैं। अमिताभ फिलहाल अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ मुंबई के नानावटी ( Amitabh And Abhishek addmitted in Nanavati hospital ) अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है।

T 3591 - ... to them that have expressed their concern, their prayers and their wishes for Abhishek Aishwarya Aaradhya and me .. my unending gratitude and love ..❤️



वो सब जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएँ अभिषेक, ऐश्वर्या आराध्या और मुझे , व्यक्त की हैं , मेरा हृदय पूर्वक आभार 🌹 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 12, 2020

अभिनेता अमिताभ ने ट्वीट करते हुए उन तमाम ( Amitbh Bachchan tweet for his fans ) लोगों का शुक्रिया किया, जिन्होंने उनके स्वास्थ्य के ठीक होने की कामना की थी। अमिताभ ने अपने ट्वीट में लिखा कि 'वो सब जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएँ अभिषेक, ऐश्वर्या आराध्या और मेरे लिए व्यक्त की हैं, उन सभी को मेरा हृदय पूर्वक आभार। अमिताभ ने इसके अलावा एक ( Amitabh bachchan post one more tweet ) और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, 'मेरे लिए ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि आपने मेरे, अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या के लिए जो प्रार्थनाएं की हैं उन पर मैं प्रतिक्रिया दे पाऊं लेकिन मैं हाथ जोड़कर सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप सभी के प्यार और मोहब्बत का शुक्रिया।' अस्पताल में भर्ती अमिताभ ( Amitabh message viral ) का फैंस के लिए संदेश काफी वायरल हो रहा है।

बता दें आराध्य और ऐश्वर्या ( Aaradhya Aishwarya home qurantine ) घर पर रहकर ही अपनी देखभाल कर रही हैं। जहां एक ओर बच्चन परिवार के चार सदस्य कोरोनावायरस पॉजिटिव ( Bachchan family 4 member covid-19 positive) पाए गए। वहीं परिवार में जया बच्चन की कोरोनावायरस ( Jaya Bachchan covid-19 report negative ) की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। जानकारी के अनुसार अमिताभ और अभिषेक ( Amitabh and Abhishek one more covid-19 test ) का सोमवार को एक बार फिर कोरोना टेस्ट हो सकता है। बीते दिन अमिताभ का फिर से कोविड-19 का टेस्ट किया गया था। जिसमें वह दूसरी बार पॉजिटिव ( second time Amitabh bachchan positive ) पाए गए थे। इसके अलावा अनुपम खेर ( Anupam kher family four member covid-19 positive ) के परिवार में चार लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिला है।