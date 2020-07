कोरोनावायरस से ग्रस्त Anupam Kher की मां हुईं आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट, बाकी सदस्य हुए होम क्वारनटीन

नई दिल्ली। बीते दिन यानी रविवार बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए काफी भारी रहा। एक के बाद एक कई सेलेब्स के घर कोरोनवायरस की एंट्री हुई। जहां एक ओर हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन सहित उनके परिवार के तीन सदस्यों को कोरोनावायरस की खबरें सामने आई, वहीं दूसरी ओर अनुपम खेर की मां दुलारी खेर संग उनके भाई राजू सहित परिवार के दो सदस्य कोरोना की चपेट में आ गए। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर खुद दी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी मां दुलारी समेत पर‍िवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिट‍िव पाए गए हैं। अब अपने लेटेस्ट वीड‍ियो में अनुपम ने लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी मां, भाई राजू और उनके पर‍िवार का हेल्थ अपडेट दिया है।

कुछ समय पहले अनुपम खेर ने वीड‍ियो ( Anupam kher video ) शेयर की हैं। जिसमें उन्होंने उनकी मां दुलारी ( Anupam mother Dulari Kher ) की सेहत को लेकर अपडेट देते हुए बताया कि उनकी मां को आईसोलेशन वार्ड ( Dulari kher shifted isolation ward ) में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ उनके परिवार के बाकी सदस्य होम क्वारंटाइन ( Brother his family home qurantine ) हैं। वीड‍ियो के माध्यम से उन्होंने अपने फैंस का आभार ( Anupam say thanks to his fans ) भी व्यक्त किया। वीडियो में अनुपम कहते हैं कि- 'मेरी मां दुलारी, राजू, भाभी और भतीजी के लिए आपकी शुभकामनाओं और संदेश के लिए धन्यवाद।

आप सभी मेरे लिए बहुत बड़े सपोर्ट और ताकत के मजबूत माध्यम की तरह रहे। सॉरी कि मैं आप सभी को अलग-अलग धन्यवाद नहीं दे सकता, पर आपकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। एक बात और कृपया #socialdistancing और #stayhome को सिर्फ मेरे भाव और मेरे शब्द की तरह ना लें। ये गंभीर है। घर में रहना सुरक्ष‍ित रहने के लिए बहुत जरुरी है। इसके साथ एक्सपेरिमेंट ना करें ये सोचकर क‍ि लॉकडाउन के चार महीने खत्म हो चुके हैं। वैक्सीन के आने तक इंतजार करें। एक बार फिर धन्यवाद'।

बता दें इस वक्त अमिताभ बच्चन सहित उनके परिवार के तीन सदस्य भी कोरोनावायरस से ग्रस्त हैं। शनिवार शाम बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) को हल्के बुखार और सांस में तकलीफ ( Fever and breath problem ) के चलते नानावटी अस्पताल ले जाया गया था। जहां उनका कोरोनावारस टेस्ट ( Amitabh coronvirus test ) कराया गया। जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव ( Amitabh Covid-19 report positive ) पाई गई। अमिताभ बच्चन सहित उनके परिवार के तीन और सदस्य महामारी के संक्रमण में आ चुके हैं। जिसमें उनके बेटे अभिषेक बच्चन( Abhishek bachchan ), ऐश्वर्या राय बच्चन ( Aishwarya bachchan ) और उनकी बेटी आराध्या बच्चन ( Aaradhya Bachchan ) शामिल हैं।