Big B के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जिगरी दोस्त धर्मेंद्र ने कहा- मुझे अपने साहसी छोटे भाई पर पूरा यकीन है

नई दिल्ली: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव (Amitabh Bachchan Corona Positive) पाए गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी खुद ट्विटर के जरिए दी। अमिताभ बच्चन को कोरोना होने की खबर आते ही सोशल मीडिया (Social Media) हड़कंप मच गया। उनके फैंस से लेकर बॉलीवुड के तमाम लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं। एक्टर्स का कहना है कि बिग बी एक फाइटर हैं और वो इस बीमारी को जल्द से जल्द मात दे देंगे। अब हाल ही में अमिताभ बच्चन के जिगरी दोस्त धर्मेंद्र दिओल (Dharmendra Deol Tweet) ने भी उनके लिए एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे अपने साहसी छोटे भाई पर यकीन है।

धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन के लिए ट्वीट करते हुए लिखा, "अमित, जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे अपने साहसी छोटे भाई पर पूरा यकीन है। वह जल्द ही एक या दो दिन में फिट और ठीक हो जाएगा। जया, चिंता मत करो। हर चीज ठीक होगी मेरी बहादुर बच्ची। घर पर अपने आप को और सभी को देखें। लव यू ऑल। ध्यान रखना।" उनके इस ट्वीट पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited .. All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !

धर्मेंद्र के साथ-साथ उनकी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) ने भी बिग बी के लिए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'अमित जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और नानावटी अस्पताल में एडमिट हैं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं और मुझे विश्वास है कि हम सबकी दुआओं से वह इससे सुरक्षित लौट आएंगे।'

Amit ji has tested positive & has been admitted to Nanavati hospital. I pray for his well being & I’m sure that with all our collective prayers, he will come out of this safely🙏