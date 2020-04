लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की हालत पर इरफान खान ने जताया दुख,ट्वीट कर कहा- 'रखूंगा शुक्रवार का व्रत'

नई दिल्ली। इस वक्त देश की हालत देख हर कोई मायूस हो जाता है। लगातार कोरोनावायरस ( Coronavirus ) के संकट से देश परेशानियों में उलझा हुआ है। ऐसे में दूसरे राज्यों से आए लोग जो कुछ पैसों के लिए अपने घरों को छोड़कर दूसरें राज्यों में आए हैं और अब लॉकडाउन के चलते जहां हैं वहीं फंस चुके हैं। उनके लिए ये समय बेहद ही कठिन है। कुछ लोगों ने पैदल ही रास्ता तय करने का सोचा तो उन्होंने बीच रास्तें में ही अपनी जान गंवा दी। परेशानी की बात ये भी हैं कि कई परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों संग सड़क पर बैठे हैं और जिन्हें ठीक तरह से एक बार का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार सभी लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है। लोगों से भी जितना हो पा रहा है उतना सभी कर रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ( Irrfan Khan ) ने प्रावासी मजदूरों को लेकर एक ट्वीट किया है।

I support this because I believe we need to change from the roots#gramsevasangha #oneworld pic.twitter.com/ecgY9v4wud