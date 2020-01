जेएनयू में छात्रों पर हुए हमलों पर प्रकाश राज का रिएक्शन आया सामने, कहा- 'ये घाव बहुत गहरे हैं'

नई दिल्‍ली: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawahar Lal Nehru University) कैंपस में छात्र गुटों में जमकर मारपीट हुई। ये घटना रविवार शाम को हुई। हिंसा में दोनों पक्षों के 26 से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं। घायलों में महिला शिक्षक भी हैं। बताया जा रहा है कि नकाब पहने 40 से 50 युवकों की भीड़ कैंपस में पहुंची और हॉस्टल में घुसकर हमला किया। इस घटना के बाद बॉलीवुड सितारों का भी गुस्सा फूट उठा और उन्होंने इसके विरोध में ट्वीट किए। अब बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने इस मुद्दे पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ट्ववीट किया है।

Hurt..anguished..sickening to hear of the barbaric attack on students in #JNUViolence THESE WOUNDS ARE DEEPER THAN FLESH.. will we hang our head in shame for being silent spectators or will we stand up against these bigots who are terrorising our children..our future #JustAsking